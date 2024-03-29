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MEDYA

CHP Antalya adayının afişleri gündem oldu Cüneyt Özdemir isyan etti

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in astırdığı cumhuriyet ve yasak konulu bilboardlar yerel seçimler öncesi tartışma konusu oldu. CHP'li başkanların kolaycılığa kaçtığını belirten Cüneyt Özdemir, "Metro açtım şu parkı yaptım şu meydanı açtım. Bunları diyeceğine ben onları yapmadım ama cumhuriyete sahip çıkalım. Belediye başkanı seçiyoruz ya ne cumhuriyeti ya." dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesi Antalya'da afiş tartışması yaşanıyor.

CHP Antalya adayı Muhittin Böcek'in bilboardlara astırdığı "Antalya cumhuriyete sahip çıkacak", "Antalya'da yasaklara geçit yok" yazılar sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında CHP'li başkanların bu tavrını eleştirerek, "5 yıldır görevdesin anlatsana kardeşim, şu parkı açtık, şu meydanı yaptık. Ben onları yapmadım ama Cumhuriyete sahip çıkalım. Belediye başkanı seçiyoruz ya ne Cumhuriyeti. Antalya Altın Portakal'ı niye yapamadın bir onun hesabını ver" dedi.

Şişli"de CHP'li başkanın kendi döneminde yaptığını bilmediğini söyleyen Özdemir, "Hizmeti konuşacaksın. Yaşam biçimine mi oy veriyoruz, yoksa yaptığı hizmete mi?" ifadelerini kullandı.

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