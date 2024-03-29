CHP Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'ye dinleyici sordu 'çalışmadığım yerden çıktı' yanıtı geldi

CHP Eskişehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, ‘Eskişehir'de trafiği nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?’ sorusuna cevap veremedi.

CHP Eskişehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, seçim çalışmaları kapsamında katıldığı programda zor anlar yaşadı.

Bir dinleyicinin "Trafiği nasıl çözmeyi düşürüyorsunuz?" sorusuna Ünlüce, "Kadınlarla ilgili konuşuruz diye düşünüyordum. O yüzden çalışmadığım yerden çıktı." diye yanıt verdi.