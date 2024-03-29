Ekrem İmamoğlu genç seçmen 'dinlemek istemiyorum' deyince çok kızdı eliyle...
İBB adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı esnaf ziyaretinde gerilim dolu anlar yaşandı. İmamoğlu, kendisini dinlemek istemeyen gencin yanağına eliyle tatlı sert dokundu.
İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki seçim çalışmasında tansiyon yükseldi.
Esnaf ziyaretinde kendisini dinlemek istemeyen istemeyen gencin tavrı İmamoğlu'nu sinirlendi.
Eliyle gencin yanağına tatlı sert dokununca genç öfkeli bir şekilde İmamoğlu'na baktı. İmamoğlu, uzaklaşırken "dinlemeden bilgi sahibi olamazsın" diye seslendi.