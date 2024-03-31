Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin oyunu kullandı

2014 yılından bu yana Türkiye'nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olan ve yeni dönemde de aday olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, oyunu kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, oyunu kullandı. Sabah saatlerinde sandığa giderek görevini yerine getiren Şahin, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Allah mahcup etmesin"

Paylaşımına ise şu notu ekledi:

"Aslı Alevli İlkokulu’nda; Gazi şehrimizin irfanı, vicdanı, vefası, istikbali için oyumuzu kullandık. Allah mahcup etmesin. Hayırlı, uğurlu olsun."

Türkiye'nin ilk kadın kadın büyükşehir belediye başkanı

2014 yılından bu yana Türkiye'nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni dönemde de aday oldu. Şahin, 2024-2029 dönemine özel projeleriyle dikkat çekmişti.