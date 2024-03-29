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POLİTİKA

CHP lideri Özgür Özel ne demişti şimdi ne yapıyor? Oktay Vural paylaştı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel'in 'Ne demişti, ne yapıyor?' diyerek videolarını paylaştı. Özel'e tepki gösteren Vural, "Atatürk'ü Cumhuriyetin kuruluş fikrine, Türk milletine, Atatürk'e karşı olan DEM'le ittifakınıza da bulaştırmayın. " ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'in 2023 yılı Ağustos ayında katıldığı programdaki "En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca Milli Mücadele’den, Atatürk’ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık, bunda birbirimizi kandırmak var" açıklamaları sonrası katıldığı başka bir programdaki "Atatürk ittifakın lideridir." sözleri dikkat çekti. 

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Özel'in birbiri ile çelişen açıklamalarının yer aldığı videoları paylaştı ve Özel'e tepki gösterdi. Vural  "Önce, Onun fikirlerini anlayın. Atatürk'ü Cumhuriyetin kuruluş fikrine, Türk milletine, Atatürk'e karşı olan DEM'le ittifakınıza da bulaştırmayın. Atatürk'ü sizin ifadenizle kolaycılık, birbirinizi kandırma aracı yapmayın. Atatürk hepimizindir."  dedi.

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