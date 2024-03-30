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İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu!

Adıyaman’da kalıcı konutların yapıldığı bölgede işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede yangın çıktı. Alevlere teslim olan konteyner yatakhane cayır cayır yandı.

Adıyaman’da kalıcı konutların yapıldığı bölgede işçilerin kaldığı 3 katlı konteyner yatakhanede çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yatakhanede kalan 461 işçi yara almadan kurtuldu.

Adıyaman merkez Karadağ Ormanlık alan yakınlarında yapımı devam eden kalıcı konutların bulunduğu alanda 461 işçinin kaldığı 3 katlı konteyner yatakhanede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ekibi ve jandarma ekibi sevk edilirken işçiler ise korku ve panik içerisinde yatakhaneden dışarı kaçtı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda alevler güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine daha sonradan vali yardımcıları ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ile birlikte gelen Adıyaman Valisi Osman Varol, olay yerinden bilgiler alarak incelemelerde bulundu.

Her hangi bir yaralının ve can kaybının olmadığını belirterek açıklamalarda bulunan Vali Osman Varol, “Maalesef üzücü bir yangın meydana geldi. Bir firmamızın yatakhane bölümünde çatıdan elektrikten kaynaklandığını düşündüğümüz, şuan yapılacak incelemeler sonucunda kesinleşecek bir yangın başlangıcı oluyor. Yatakhanelerde toplam 461 işçimiz kalıyor fakat yangının başlamasıyla beraber çok hızlı bir şekilde güvenli bir şekilde hepsi tahliye edildi. Şuan her hangi bir yaralı yada can kaybı söz konusu değil. Ayrıca işçilerimizin tamamı şantiye alanındaki diğer yatakhanelere yerleştirilmiş durumda. Yangın tamamen söndürüldü ve kontrol altına alındı, şuan soğutma çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

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