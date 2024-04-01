Fatma Şahin Gaziantep'te yeniden "Bismillah" dedi

Yeniden seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından bir teşekkür videosu paylaştı.

Fatma Şahin, sosyal medya paylaşımında "Bugün yeni bir güne ve döneme “Bismillah” diyoruz. Üzerimizdeki emanetin ve sorumluluğun farkındayız. Başlattığımız çalışmaları devam ettirmek; hatalarımızdan, eksiklerimizden ders alarak #GüçlüGaziantep’i birlikte kurmaya devam edeceğimiz #GaziantepBüyükşehir ailesinin her bir ferdine çok güveniyorum. Destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.