Dogu Perinçek: Muhtarlık seçimlerinde Vatan Partisi önemli başarılar kazandı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisi açısında 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Perinçek, "Türkiye'nin her yöresinde muhtarlık seçimlerinde Vatan Partisi önemli başarılar kazandı" dedi.
Vatan Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye seçimlerinde yüzde 0.09 oy aldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Vatan Partisi sayesinde sistemde gedikler açılmaya başlandığını savunan Perinçek, partisinin kazandığı bazı muhtarlıkları başarı saydı.