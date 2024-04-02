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Cüneyt Özdemir: Ben Erdoğan'ı tebrik ederim

Yerel seçimler sonrası açıklamalarda bulunan Cüneyt Özdemir, Erbakan'a gönderme yaparak "Ben Erdoğan'ı tebrik ederim. Böylesine kirli bir pazarlığa girmemiş" dedi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı, ilk kez bir seçimde CHP'den daha az belediye kazanırken, gazeteci Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili övgü dolu bir konuşma yaptı.

Seçim sonrası 'Fatih Erbakan'a 2 il verselerdi seçimi kazanabilirlerdi' diyenlere tepki gösteren Özdemir konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Ben Erdoğan'ı tebrik ederim'

Dün saatlerce şu konuşuldu. 'Emeklilere 10 bin lira değil, 15-20 bin lira verselerdi seçimi kazanabilirlerdi. Fatih Erbakan'a 2 il, şu kadar para verip seçimi kazanabilirlerdi.

Kaybetmenin de bir gurur var. Ben Erdoğan'ı tebrik ederim. Böylesine kirli bir pazarlığa girmemiş. Çünkü bu herkese normal gözüküyor artık.

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