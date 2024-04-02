Erdal Beşikçioğlu seçim zaferini 'Erik dalı' ile kutladı

Erdal Beşikçioğlu, yerel seçimlerde CHP’nin adayı olarak Ankara’nın Etimesgut ilçesinde ipi göğüsledi. Etimesgut Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu, seçim zaferini ‘Erik Dalı’ oynayarak kutladı.

'Köprü', 'Ayrılık', 'ES-ES' ve 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 56,57’sini aldı. MHP’li rakibi Enver Demirel ise yüzde 32,61’de kaldı.

Seçim zaferini ‘Erik Dalı’ oynayarak kutlayan Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada art arda paylaşılan video büyük beğeni topladı.