Fatih Portakal'dan Meral Akşener'e zehir zemberek sözler!

Yerel seçimler öncesinde "İttifak siyasetini reddediyoruz" diyen Meral Akşener, "Bundan sonra kimsenin günahına da sevabına da ortak değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla hür ve müstakil siyasetimizle tek başımıza aziz milletimizin karşısına çıkacağız" demişti.

Tarih oldu

Seçimden büyük bir hezimetle ayrılan İyi Parti'nin bu durumu sonrası Fatih Portakal'dan Akşener'e çok sert tepki geldi. Akşener'in sözlerini canlı yayında hatırlatan Fatih portakal, Meral Akşener'in seçimin ardından tarih olduğunu söyledi.