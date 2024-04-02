BIST 9.158
DOLAR 32,26
EURO 34,68
ALTIN 2.340,37
MEDYA

Fatih Portakal'dan Meral Akşener'e zehir zemberek sözler!

Yerel seçimler öncesinde "İttifak siyasetini reddediyoruz" diyen Meral Akşener, "Bundan sonra kimsenin günahına da sevabına da ortak değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla hür ve müstakil siyasetimizle tek başımıza aziz milletimizin karşısına çıkacağız" demişti. 

Tarih oldu

Seçimden büyük bir hezimetle ayrılan İyi Parti'nin bu durumu sonrası Fatih Portakal'dan Akşener'e çok sert tepki geldi. Akşener'in sözlerini canlı yayında hatırlatan Fatih portakal, Meral Akşener'in seçimin ardından tarih olduğunu söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gazeteci Ahmet Hakan’ın yazısındaki tahminlerinin neredeyse hiçbiri tutmadı!
Gazeteci Ahmet Hakan’ın yazısındaki tahminlerinin neredeyse hiçbiri tutmadı!
İsrail İran'ın Şam'daki konsolosluk binasını vurdu! ABD'den ilk açıklama geldi
İsrail İran'ın Şam'daki konsolosluk binasını vurdu! ABD'den ilk açıklama geldi
Hasan Arat'tan yabancı hakem sözleri: "Sıcak bakılmalı"
Hasan Arat'tan yabancı hakem sözleri: "Sıcak bakılmalı"
Google, 5 milyar dolar tazminat ödeyecek
Google, 5 milyar dolar tazminat ödeyecek
Numan Kurtulmuş: Milletimiz tercihini yapmıştır
Numan Kurtulmuş: Milletimiz tercihini yapmıştır
Yüzlerce internet sitesi hakkında işlem başlatıldı
Yüzlerce internet sitesi hakkında işlem başlatıldı
Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı
Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı
Isparta Aksu'da AK Parti 1 oy farkla tekrar kazandı
Isparta Aksu'da AK Parti 1 oy farkla tekrar kazandı
Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı
Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı
Güler Sabancı'dan yerel seçim yorumu
Güler Sabancı'dan yerel seçim yorumu
Dünya Bankasından yenilenebilir enerji projelerine destek
Dünya Bankasından yenilenebilir enerji projelerine destek
Ünlü türkücü Hilal Özdemir muhtar oldu
Ünlü türkücü Hilal Özdemir muhtar oldu