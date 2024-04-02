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YEREL SEÇİMLER 2024

AK Parti Afyonkarahisar adayının seçim öncesi ortaya çıkan görüntüleri tepki çekti

AK Parti Afyonkarahisar adayı Hasan Hüseyin Uluçay'ın seçim önçesi çakarlı dev arazi aracıyla halkı selamladığı görüntüler seçimin ardından sosyal medyada tartışma konusu oldu.

31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti'de hesaplaşma başladı. İlk kez CHP'nin gerisine düşen AK Parti'de oy kaybının nedenleri aranıyor.

Pek çok il kaybedilirken bunlardan birisi de partinin kalesi sayılabilecek yerlerden biri olan Afyonkarahisar'dı.

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, seçimi kazanırken, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'a yüzde 18.91 oy fark attı.

Seçim sonrası sosyal medyada dolayan video gündem oldu. AK Parti yöneticilerine yöneltilen "kibir" ve "halka tepeden bakma" eleştirisine örnek olarak gösterilen görüntüler çok konuşuldu.

AK Parti adayı Uluçay, seçim öncesi etrafını korumaların sardığı çakarlı dev arazi aracıyla sokaklarda halkı selamlıyordu.

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