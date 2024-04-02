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İstanbul'da yangın faciası: 15 kişi hayatını kaybetti!

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangında 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47'de Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Yangında 15 kişi hayatını kaybetmiş, 7'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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