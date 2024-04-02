CHP seçimi kazandı 'oylar çalındı' söylemi bitti Zafer Şahin isyan etti

Yerel seçimlerin ardından CHP'de zaferini kutluyor. Ana muhalafet partisinde istenilen sonuçlar gelince şaibe söylentileri rafa kalktı. CHP'ye yakın gazetecilere tepki gösteren yazar Zafer Şahin, "Bu seçimde kimse oylar çalındı demedi. Kimse trafoya kedi girdi demedi. Kimse Anadolu Ajansı verileri geç açıkladı demedi." dedi.

CHP'nin yenilgi yaşadığı seçimlerin ardından günlerce süren "oylar çalındı" ve "seçimde hile" iddiaları bu seçimin ardından tarihe karıştı.

CHP sandıktan birinci çıkınca muhalefete yakın medyada bahar havası esti, demokrasi bayramı ilan edildi.

Yerel seçim sonuçlarının analiz edildiği CNN Türk ekranlarında konuya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"Bundan sonra kimse Erdoğan'a 'diktatör, tek adam' falan demesin"

Programda söz alan yazar Zafer Şahin, seçim sonuçlarına AK Parti tarafından en ufak bir itirazın gelmediğini değinerek, şunları söyledi:

"Bu seçimde kimse oylar çalındı demedi. Kimse trafoya kedi girdi demedi. Kimse Anadolu Ajansı verileri geç açıkladı demedi. Her kaybettiğiniz seçimden sonra kendinizden başka herkesi kusurlu bulup herkese kulp takıp hiçbir sonuç çıkarmıyordunuz. Diktatör dediğiniz adam kusuru kendinden buluyor 'özeleşiri yapacağım' diyor. 'Teşhisi de koydum tedavi yöntemi biliyorum uygulayacağım' diyor. Demokratik tavır budur.

"Belediyeleri mi vermiyorlar 'kazanamadık' dedi adam işte"

Bundan sonra kimse Erdoğan'a 'diktatör, tek adam' falan demesin. İki seçimdir yerel yönetimleri kazanıyorsunuz. Belediyeleri mi vermiyorlar. 'Kazanamadık' dedi adam işte. Olay budur. Örnek alsınlar"