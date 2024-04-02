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KÜLTÜR VE SANAT

Tamer Karadağlı, Şahan'ı hoş görmedi! Mahkemeye gidiyor!

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Tamer Karadağlı, kendisini tiye alan komedyen Şahan Gökbakar hakkında dava açacağını açıkladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu’nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi’ni ziyaret etmiş ve binanın bakımsızlığına isyan etmişti. 

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da Tamer Karadağlı'yı çektiği videoyla taklit etmişti. Karadağlı, söz konusu paylaşımla ilgili Gökbakar, hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve dava açacağını söyledi.

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