Can Ataklı: AK Parti hakimiyetinde olan illerde neredeyse başı açık kadın gezemez oldu

Gazeteci Can Ataklı, seçim sonuçlarını değerlendirirken akla ziyan ifadeler kullandı. Ataklı, "2000'lerden bu yana AK Parti hakimiyetinde olan illerde neredeyse başı açık kadın gezemez oldu." dedi.

31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendiren gazeteci Can Ataklı'nın hedefinde AK Parti vardı.

CHP'nin sandıktan birinci çıkmasının ardından CHP'ye yakınlığıyla bilinen Ataklı'nın yorumları dinleyenleri şaşkına çevirdi.

Ataklı, Anadolu'da AK Parti yönetimindeki illerde başı açık kadının gezemediğini ileri sürdü.

"Bir tane bile pavyon bırakmadılar"

İçkili yerlerin tümüyle kapandığını iddia eden Ataklı, "Gaziantep filan pavyonlarıyla bilinen öyle şöhreti olan bir tane bile pavyon bırakmadılar." dedi.

"İstanbul'da bile ne içki kaldı ne bir şey kaldı"

Hızını alamayan Ataklı'nın "İstanbul'da bile AKP'li belediyelerin olduğu yerde ne içki kaldı ne bir şey kaldı herkes mutaassıp hale döndürüldü" ifadeleri tepki çekti.