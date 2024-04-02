Hande Fırat'a küfür! Canlı yayında çılgına döndü!

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan ve moderatörlüğünü Hande Fırat'ın yaptığı Gece Görüşü programında bir sosyal medya kullanıcısı, Gazeteci Hande Fırat'a küfürlü bir yorumda bulundu.

Gazeteci Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programında gergin anlar yaşandı. İsmail Dukel, Zafer Şahin, İsmet Özçelik ve Melik Yiğitel'in konuk olduğu programda bir sosyal medya kullanıcısı Hamdi Fırat'a küfürlü yorumda bulundu. Mesajın bir kısmını canlı yayında okuyan Hande Fırat, söz konusu mesajı gönderen kişiyi dava açacağını söyledi ve “benim namusuma dil uzatamazsın, sen bana küfür edemezsin” ifadelerini kullandı. İşte yaşanan o anlar…