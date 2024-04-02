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Beşiktaş'taki korkunç yangın böyle başladı

İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı binanın bodrum katında bulunan bir gece kulübünde yapılan tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının ilk anları kameralara yansıdı.

İstanbul Beşiktaş'ta, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yangında ilk belirlemelere göre 29 kişi hayatını kaybetti. Çıkan yangının ilk anları, amatör kameralarca kayıt altına alındı.

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