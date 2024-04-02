BIST 9.041
DOLAR 32,02
EURO 34,48
ALTIN 2.347,25
GÜNCEL

CHP'li Özkan Yalım: Yanlış yapanı kulağından tutup atmazsam şerefsizim

31 Mart yerel seçim sonuçlarının yankıları sürüyor. Uşak'ta oy oranı %10'dan %40’a yükselten CHP Belediye Başkanı Özkan Yalım, mülteciler ile ilgili yaptığı açıklama ile gündem oldu.

Uşak'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ni, CHP'nin adayı Özkan Yalım kazandı. CHP 2, AK Parti 2 belediye başkanlığı kazanırken, 1 ilçede ise bağımsız aday seçimi önde tamamladı.

Seçimleri kazanmasının ardından bir mekanda konuşan Özkan Yalım, "Hiçbir Afgan’a, Suriyeli’ye işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim. Ben artık mülteci istemiyorum. En ufak bir yanlış yapanı kulağından tutup atmazsam şerefsizim" ifadelerini kullandı. Özkan Yalım’ın bu açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hande Fırat'a küfür! Canlı yayında çılgına döndü!
Hande Fırat'a küfür! Canlı yayında çılgına döndü!
Beşiktaş'taki korkunç yangın böyle başladı
Beşiktaş'taki korkunç yangın böyle başladı
İstanbul'da yangın faciası: 15 kişi hayatını kaybetti!
İstanbul'da yangın faciası: 15 kişi hayatını kaybetti!
Can Ataklı: AK Parti hakimiyetinde olan illerde neredeyse başı açık kadın gezemez oldu
Can Ataklı: AK Parti hakimiyetinde olan illerde neredeyse başı açık kadın gezemez oldu
Nebi Hatipoğlu herkese teşekkür etti: Toparlanın, gitmiyoruz, buradayız!
Nebi Hatipoğlu herkese teşekkür etti: Toparlanın, gitmiyoruz, buradayız!
Tamer Karadağlı, Şahan'ı hoş görmedi! Mahkemeye gidiyor!
Tamer Karadağlı, Şahan'ı hoş görmedi! Mahkemeye gidiyor!
Terör elebaşı Remzi Kartal'dan seçim değerlendirmesi: CHP yeni bir söylem ile alternatif olarak çıktı
Terör elebaşı Remzi Kartal'dan seçim değerlendirmesi: CHP yeni bir söylem ile alternatif olarak çıktı
CHP seçimi kazandı 'oylar çalındı' söylemi bitti Zafer Şahin isyan etti
CHP seçimi kazandı 'oylar çalındı' söylemi bitti Zafer Şahin isyan etti
Öğrencilerin derse geç kalma alışkanlığı zumbayla çözüldü
Öğrencilerin derse geç kalma alışkanlığı zumbayla çözüldü
Nedim Şener'den Fatih Erbakan'a kritik İsrail Dışişleri Bakanı sorusu
Nedim Şener'den Fatih Erbakan'a kritik İsrail Dışişleri Bakanı sorusu
AK Parti Afyonkarahisar adayının seçim öncesi ortaya çıkan görüntüleri tepki çekti
AK Parti Afyonkarahisar adayının seçim öncesi ortaya çıkan görüntüleri tepki çekti
Cüneyt Özdemir: Ben Erdoğan'ı tebrik ederim
Cüneyt Özdemir: Ben Erdoğan'ı tebrik ederim