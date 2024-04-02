CHP'li Özkan Yalım: Yanlış yapanı kulağından tutup atmazsam şerefsizim

31 Mart yerel seçim sonuçlarının yankıları sürüyor. Uşak'ta oy oranı %10'dan %40’a yükselten CHP Belediye Başkanı Özkan Yalım, mülteciler ile ilgili yaptığı açıklama ile gündem oldu.

Uşak'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ni, CHP'nin adayı Özkan Yalım kazandı. CHP 2, AK Parti 2 belediye başkanlığı kazanırken, 1 ilçede ise bağımsız aday seçimi önde tamamladı.

Seçimleri kazanmasının ardından bir mekanda konuşan Özkan Yalım, "Hiçbir Afgan’a, Suriyeli’ye işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim. Ben artık mülteci istemiyorum. En ufak bir yanlış yapanı kulağından tutup atmazsam şerefsizim" ifadelerini kullandı. Özkan Yalım’ın bu açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.