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YEREL SEÇİMLER 2024

AK Parti Van adayı Abdulahat Arvas'ın seçim öncesi söylediği sözler ortaya çıktı

Van'da İl Seçim Kurulu, DEM Partili Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının alınması ardından mazbatayı AK Parti Van adayı Abdulahat Arvas'a verdi. Arvas'ın seçimden önce "Kayyum olarak atanmak istemiyorum" dediği ortaya çıktı.

Van'da İl Seçim Kurulu'nun DEM Partili Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbatasını ikinci sıradaki AK Parti adayına vermesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

Tartışmalar sürerken AK Parti Van adayı Abdulahat Arvas'ın seçim öncesi bir konuşmasında kayyum olarak atanmak istemiyorum dediği görüntüler,  Halk TV'de İsmail Saymaz'ın programında yayınlandı.

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