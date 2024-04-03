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YEREL SEÇİMLER 2024

AK Parti MYK toplantısının perde arkası! Erdoğan'ın ses tonu kırgındı kızgındı

Yerel seçimlerinden ardından AK Parti'deki ilk MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu. Hande Fırat, toplantının perde arkasını anlattı. Erdoğan'ın il içindeki 'Ben olayım' savaşının farkında olduğunu anlatan Fırat, en önemli özeleştirinin dokunmak ve kibir olduğunu söyledi.

AK Parti yerel seçim sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu Toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda seçim sonuçları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına net ve önemli mesajlar verdi. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat o toplantının perde arkasını anlattı.

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