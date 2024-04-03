BIST 8.946
DOLAR 31,93
EURO 34,72
ALTIN 2.364,01
GÜNCEL

İYİ Parti'de 'Bilge Yılmaz' krizi! Uğur Poyraz’dan sert tepki: Bunun adı fırsatçılıktır!

İYİ Parti'den Meral Akşener'i de istifaya davet ederek ayrılan Ekonomik Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz’a, İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'dan sert tepki geldi.

tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programına konuk olan İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, İYİ Parti'den Meral Akşener'i de istifaya davet ederek istifa eden İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ı topa tuttu.

Programa konuk olarak katılan Gazeteci Bahar Feyzan’ın ‘Bilge Yılmaz'ın istifasını haklı buluyor musunuz?’ sorusuna yanıt veren Uğur Poyraz, "Neyini haklı bulacağım. Tarlada izi olmayanların harmanda yüzü hepimizden daha fazla yüksekte. Böyle bir şeyi haklı bulabilmem mümkün mü? Parti Genel Başkanını istifaya çıkarma noktasında bunun adı fırsatçılıktır. Dur bakalım Meral Akşener ne söyleyecek. Bir sene önce partiye gelmişsin." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Buğra Kavuncu, İYİ Parti'den istifa etti Yerel seçim sonuçları İYİ Parti'yi karıştırdı görevinden istifa etti Akşener'i istifaya davet etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla geçti
Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla geçti
Baygın Rus askerine el bombası atıldı, inanılmaz ihtimal gerçek oldu
Baygın Rus askerine el bombası atıldı, inanılmaz ihtimal gerçek oldu
AK Parti MYK toplantısının perde arkası! Erdoğan'ın ses tonu kırgındı kızgındı
AK Parti MYK toplantısının perde arkası! Erdoğan'ın ses tonu kırgındı kızgındı
İBB, Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin yeni görüntüler paylaştı
İBB, Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin yeni görüntüler paylaştı
AK Parti Van adayı Abdulahat Arvas'ın seçim öncesi söylediği sözler ortaya çıktı
AK Parti Van adayı Abdulahat Arvas'ın seçim öncesi söylediği sözler ortaya çıktı
Bu deprem İstanbul'da olsa binalar nasıl olurdu? 7.4'lük depremden gelen görüntü inanılmaz
Bu deprem İstanbul'da olsa binalar nasıl olurdu? 7.4'lük depremden gelen görüntü inanılmaz
Mecliste çoğunluğu aldınız' sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt: Tek başına meclisle de bitmiyor
Mecliste çoğunluğu aldınız' sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt: Tek başına meclisle de bitmiyor
CHP'li Özkan Yalım: Yanlış yapanı kulağından tutup atmazsam şerefsizim
CHP'li Özkan Yalım: Yanlış yapanı kulağından tutup atmazsam şerefsizim
Hande Fırat'a küfür! Canlı yayında çılgına döndü!
Hande Fırat'a küfür! Canlı yayında çılgına döndü!
Beşiktaş'taki korkunç yangın böyle başladı
Beşiktaş'taki korkunç yangın böyle başladı
İstanbul'da yangın faciası: 15 kişi hayatını kaybetti!
İstanbul'da yangın faciası: 15 kişi hayatını kaybetti!
Can Ataklı: AK Parti hakimiyetinde olan illerde neredeyse başı açık kadın gezemez oldu
Can Ataklı: AK Parti hakimiyetinde olan illerde neredeyse başı açık kadın gezemez oldu