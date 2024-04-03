İYİ Parti'de 'Bilge Yılmaz' krizi! Uğur Poyraz’dan sert tepki: Bunun adı fırsatçılıktır!

İYİ Parti'den Meral Akşener'i de istifaya davet ederek ayrılan Ekonomik Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz’a, İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'dan sert tepki geldi.

tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programına konuk olan İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, İYİ Parti'den Meral Akşener'i de istifaya davet ederek istifa eden İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ı topa tuttu.

Programa konuk olarak katılan Gazeteci Bahar Feyzan’ın ‘Bilge Yılmaz'ın istifasını haklı buluyor musunuz?’ sorusuna yanıt veren Uğur Poyraz, "Neyini haklı bulacağım. Tarlada izi olmayanların harmanda yüzü hepimizden daha fazla yüksekte. Böyle bir şeyi haklı bulabilmem mümkün mü? Parti Genel Başkanını istifaya çıkarma noktasında bunun adı fırsatçılıktır. Dur bakalım Meral Akşener ne söyleyecek. Bir sene önce partiye gelmişsin." ifadelerini kullandı.