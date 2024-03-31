Yerel seçim sonuçları İYİ Parti'yi karıştırdı görevinden istifa etti Akşener'i istifaya davet etti
İYİ Parti 31 Mart yerel seçimlerinde hezimete uğradı. Partiyi karıştıran seçim sonuçlarının ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa eden Bilge Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet etti.Abone ol
31 Mart yerel seçimlerinin kaybeden partileri arasında İYİ Parti de yer aldı. Açılan sandıkların oranı yüzde 38.17'de iken İYİ Parti, İl Genel Meclisi oy oranında Türkiye geneli yüzde 4.17 oy aldı. İYİ Parti bir önceki yerel seçimlerde yüzde 7.45 oy almıştı.
Sonuçlar İYİ Parti'de depreme yol açtı. 14 Mayıs seçimleri sonrası kendi adaylarıyla seçimlere girme kararı alan Akşener'in politikası seçmeni nezdinde kabul görmedi.
Bilge Yılmaz, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etti.
"Kaybedecek vaktimiz yok"