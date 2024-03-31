BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Yerel seçim sonuçları İYİ Parti'yi karıştırdı görevinden istifa etti Akşener'i istifaya davet etti

Yerel seçim sonuçları İYİ Parti'yi karıştırdı görevinden istifa etti Akşener'i istifaya davet etti

İYİ Parti 31 Mart yerel seçimlerinde hezimete uğradı. Partiyi karıştıran seçim sonuçlarının ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa eden Bilge Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet etti.

Abone ol

31 Mart yerel seçimlerinin kaybeden partileri arasında İYİ Parti de yer aldı. Açılan sandıkların oranı yüzde 38.17'de iken İYİ Parti, İl Genel Meclisi oy oranında Türkiye geneli yüzde 4.17 oy aldı. İYİ Parti bir önceki yerel seçimlerde yüzde 7.45 oy almıştı.

Sonuçlar İYİ Parti'de depreme yol açtı. 14 Mayıs seçimleri sonrası kendi adaylarıyla seçimlere girme kararı alan Akşener'in politikası seçmeni nezdinde kabul görmedi.

Bilge Yılmaz, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etti.

"Kaybedecek vaktimiz yok"

ÖNCEKİ HABERLER
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Hollanda Başbakanı ile telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Hollanda Başbakanı ile telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
Azerbaycan'daki Türk STK'ler "Birlik ve Kardeşlik İftarı"nda buluştu
Azerbaycan'daki Türk STK'ler "Birlik ve Kardeşlik İftarı"nda buluştu
Hamza Dağ'ın oy kullandığı sandıktan kim birinci çıktı?
Hamza Dağ'ın oy kullandığı sandıktan kim birinci çıktı?
Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı
Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı
Cem Küçük'ten seçim sonuçları değerlendirmesi 'belirleyici oldu' dedi 2 neden saydı
Cem Küçük'ten seçim sonuçları değerlendirmesi 'belirleyici oldu' dedi 2 neden saydı
Özgür Özel'in memleketinde büyük sürpriz! CHP'den tarihi fark
Özgür Özel'in memleketinde büyük sürpriz! CHP'den tarihi fark
Giresun Belediye Başkanlığını CHP adayı Fuat Köse kazandı
Giresun Belediye Başkanlığını CHP adayı Fuat Köse kazandı
Mansur Yavaş oy kullandığı sandıkta birinci çıktı
Mansur Yavaş oy kullandığı sandıkta birinci çıktı
İşte İmamoğlu’nun oy kullandığı sandıktaki sonuç
İşte İmamoğlu’nun oy kullandığı sandıktaki sonuç