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Özgür Özel'in memleketinde büyük sürpriz! CHP'den tarihi fark

Özgür Özel'in memleketinde büyük sürpriz! CHP'den tarihi fark

Kritik yerel seçimlerin ardından CHP lideri Özgür Özel'in memleketi Manisa'da sandıklar açılıyor. Kentin gelecek beş yılını şekillendirecek isim ise belli olacak. İşte CHP'nin tarihi fark attığı Manisa'da resmi olmayan seçim sonuçları...

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Yerel seçim sonuçlarının ardından Manisa'nın yeni belediye başkanı ve meclis üyeleri belirlenecek. Seçimlerde yarışan adaylar ve partilerin aldıkları oy sayıları ve oranları büyük bir merakla takip ediliyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre, saat 20.45 itibarıyla Manisa'da yerel seçim yarışında son durum şöyle...

İşte resmi olmayan tablo

2019 seçimlerinde tablo nasıldı?

2019 Manisa yerel seçimlerinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Cengiz Ergün, 460 bin 671 oy alarak yüzde 52.77 ile birinci oldu.

İYİ Parti adayı Orkun Şıktaşlı, 332 bin 338 oy ile yüzde 38.07 oranında ikinci sırada yer aldı.

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