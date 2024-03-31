BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
HABER /  GÜNCEL

Ankara 31 Mart yerel seçim sonuçları CANLI! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

Ankara 31 Mart yerel seçim sonuçları CANLI! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

Türkiye'nin aylardır heyecanla beklediği 31 Mart yerel seçim sonuçları nihayet açıklandı. En çok merak edilen şehirlerden olan Ankara'da Mansur Yavaş ve Turgut Altınok yarıştı. Peki Ankara'nın yeni büyükşehir belediye başkanı kim oldu? İşte Ankara 31 Mart yerel seçim sonuçları son durum...

Abone ol

31 Mart yerel seçimleri sonuçlandı ve birçok ilde sonuçlar netleşti. Sonucu en çok merak edilen şehirlerden İstanbul, Ankara ve İzmir'de sonuçlar oldukça merak ediliyordu. CHP'nin adayı Mansur Yavaş ile AK Parti adayı Turgut Altınok'un yarıştığı seçimde sonuçlar yavaş yavaş açıklanmaya başladı.

Açıklanan rakamlar şu şekilde (ANKA):

Açılan Sandık: %28,28

Mansur Yavaş: %64.57

Turgut Altınok: %31.06

Yeniden Refah Partisi: %2.78

İyi Parti: %0.9

ÖNCEKİ HABERLER
2024 yerel seçim sonuçları İzmir'de kim önde? Cemil Tugay mı, Hamza Dağ mı?
2024 yerel seçim sonuçları İzmir'de kim önde? Cemil Tugay mı, Hamza Dağ mı?
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
31 Mart yerel seçimleri İstanbul seçim sonuçları açıklandı
31 Mart yerel seçimleri İstanbul seçim sonuçları açıklandı
Mısır ve İran, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını görüştü
Mısır ve İran, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını görüştü
Pusuladan çıkan fotoğraf ve not şaşkına çevirdi
Pusuladan çıkan fotoğraf ve not şaşkına çevirdi
Irak'ta Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş, terör saldırısında öldürüldü
Irak'ta Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş, terör saldırısında öldürüldü
Muğla’da makilik alanda yangın çıktı
Muğla’da makilik alanda yangın çıktı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile Gazze’yi görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile Gazze’yi görüştü
Sandık görevlisi, muhtarı bıçakladı
Sandık görevlisi, muhtarı bıçakladı
Özgür Özel'den ilk mesaj: Tüm tercihler başımızın tacıdır
Özgür Özel'den ilk mesaj: Tüm tercihler başımızın tacıdır
Oy vermeye gidiyordu, kazada canını verdi
Oy vermeye gidiyordu, kazada canını verdi
RTÜK Başkanı seçim sonuçları için yayın kuruluşlarını uyardı!
RTÜK Başkanı seçim sonuçları için yayın kuruluşlarını uyardı!