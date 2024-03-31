Ankara 31 Mart yerel seçim sonuçları CANLI! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

Türkiye'nin aylardır heyecanla beklediği 31 Mart yerel seçim sonuçları nihayet açıklandı. En çok merak edilen şehirlerden olan Ankara'da Mansur Yavaş ve Turgut Altınok yarıştı. Peki Ankara'nın yeni büyükşehir belediye başkanı kim oldu? İşte Ankara 31 Mart yerel seçim sonuçları son durum...

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31 Mart yerel seçimleri sonuçlandı ve birçok ilde sonuçlar netleşti. Sonucu en çok merak edilen şehirlerden İstanbul, Ankara ve İzmir'de sonuçlar oldukça merak ediliyordu. CHP'nin adayı Mansur Yavaş ile AK Parti adayı Turgut Altınok'un yarıştığı seçimde sonuçlar yavaş yavaş açıklanmaya başladı.

Açıklanan rakamlar şu şekilde (ANKA):

Açılan Sandık: %28,28



Mansur Yavaş: %64.57



Turgut Altınok: %31.06

Yeniden Refah Partisi: %2.78

İyi Parti: %0.9