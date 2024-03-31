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Özgür Özel'den ilk mesaj: Tüm tercihler başımızın tacıdır

Özgür Özel'den ilk mesaj: Tüm tercihler başımızın tacıdır

CHP lideri Özgür Özel, saat 17:00 itibarıyla oy verme işleminin sonra ermesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Oy kullanan vatandaşlara teşekkür eden Özel, "Tüm tercihler, başımızın tacıdır" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oyunu Manisa'da oyunu kullandıktan sonra süreci takip etmek için genel merkeze geri döndü.

Oy kullanmanın bitmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm tercihler, başımızın tacıdır. Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

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