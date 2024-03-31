İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef aldı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insansız hava araçları Lübnan'ın Kunin beldesi yakınlarında bir aracı vurdu.

Saldırı sonucu aracın tamamen yandığı belirtilen haberde, ölü ve yaralı bilgisine yer verilmedi.

Öte yandan, Lübnan medyasında çıkan haberlerde, saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda; 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.