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İstanbul'da seçim, trafik yoğunluğunu yüzde 10'un altına düşürdü

İstanbul'da seçim, trafik yoğunluğunu yüzde 10'un altına düşürdü

İstanbul'da seçim günü, yollarda araç trafiği neredeyse hiç yaşanmadı. Trafik yoğunluğu öğle saatlerinde %10'un altına düşerek belirgin bir azalma gösterdi.

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İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında sandıkların kurulduğu gün trafikte yoğunluk yaşanmadı.

Ülke genelinde oy kullanma hakkına sahip vatandaşlar, bulundukları yerlerde belediye başkanlarını belirleyecek.

Seçim sonucunun en çok merak edildiği yerlerden biri de hiç şüphesiz İstanbul...

Yollar boş kaldı

Milyonlara ev sahipliği yapan Megakent'te kurulan sandıklarda vatandaşlar oylarını kullandı.

İstanbul'da oy kullanma işlemi sürerken yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 10’un altına kadar geriledi.

Harita yeşile büründü

Trafik yoğunluğu haritasının büyük bir bölümünün, yeşil renge büründüğü görüldü.

 

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