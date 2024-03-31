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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamadı

DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamadı

DEM Parti İstanbul Büşükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın oy kullanamadığı ortaya çıktı. Beşkaş'ın oy kullanamamasının nedeninin yasal olarak 1 Ekim’e kadar adres değişikliğini yapmaması olarak belirtildi.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın, ikametgahının Diyarbakır'da olması nedeniyle İstanbul'da oy kullanamayacağı bildirildi.

DEM Parti İstanbul Basın Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların yasal olarak 1 Ekim’e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş’ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul’da oy kullanamayacaktır. İBB Eşbaşkan adayımız Meral Danış Beştaş İstanbul’da seçim güvenliği sebebiyle, ikametgahının bulunduğu Diyarbakır’da da oyunu kullanamayacaktır" açıklamasında bulunuldu.

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