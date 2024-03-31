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İstanbul trafiğinde seçim sakinliği

İstanbul trafiğinde seçim sakinliği

İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sürerken yollar boş kaldı.

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Seçim kavgalarında 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Oylarını kullanıp Palandöken'e çıktılar

Saat 08.00'de oy verme işleminin başladığı İstanbul'da, vatandaşlar erken saatlerden itibaren oy kullanacakları okullara gitmeye başladı.

Oy kullanma işleminin sürdüğü megakentte, vatandaşlar oy verdikten sonra güzel havaya rağmen evlerinde kalmayı tercih etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 4 ölçüldü.

Avrupa Yakası'nda ise yüzde 8 ölçüldü.

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