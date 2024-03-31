Bilecik'te sandık müşahidi baygınlık geçirdi

Bilecik'te bir partinin müşahidi olarak okulda görev yapan şahıs baygınlık geçirilen, şahısa 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Abone ol

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi okullar bölgesinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde sabah 08.00'de oy verme işlemi sabah 08.00 itibariyle sorunsuz olarak başladı. Sabah 09.20 sularında bir partinin sandık müşahitliği yapan Oğuz Kaya isimli şahıs baygınlık geçirdi. Hemen okula 112 Acil Servis ekipleri yönlendirilirken, şahsın tansiyonu düştüğü öğrenildi. Okul bahçesinde ambulans içinde tedavisi yapılan ve bir süre dinlenen şahıs görevine kaldığı yerden devam etmeye başladı.