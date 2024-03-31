BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
HABER /  GÜNCEL

Bilecik'te sandık müşahidi baygınlık geçirdi

Bilecik'te sandık müşahidi baygınlık geçirdi

Bilecik'te bir partinin müşahidi olarak okulda görev yapan şahıs baygınlık geçirilen, şahısa 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Abone ol

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi okullar bölgesinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde sabah 08.00'de oy verme işlemi sabah 08.00 itibariyle sorunsuz olarak başladı. Sabah 09.20 sularında bir partinin sandık müşahitliği yapan Oğuz Kaya isimli şahıs baygınlık geçirdi. Hemen okula 112 Acil Servis ekipleri yönlendirilirken, şahsın tansiyonu düştüğü öğrenildi. Okul bahçesinde ambulans içinde tedavisi yapılan ve bir süre dinlenen şahıs görevine kaldığı yerden devam etmeye başladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Oy kullanmak için gittiği okulda merdivenden düşerek yaralandı
Oy kullanmak için gittiği okulda merdivenden düşerek yaralandı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Sağlık Bakanı Koca, oyunu Üsküdar'da kullandı
Sağlık Bakanı Koca, oyunu Üsküdar'da kullandı
100 yaşındaki Fadime nine oy kullanmaya oğlunun sırtında gitti
100 yaşındaki Fadime nine oy kullanmaya oğlunun sırtında gitti
Seçimin en kısa pusulası Şırnak'ta! Sadece 4.5 santimetre uzunluğunda
Seçimin en kısa pusulası Şırnak'ta! Sadece 4.5 santimetre uzunluğunda
Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi kavgaları! Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi kavgaları! Çok sayıda yaralı var
Seçimde oyunu kullanan vatandaşlar soluğu plajda aldı
Seçimde oyunu kullanan vatandaşlar soluğu plajda aldı
Zeynep Bastık, oy sırası beklemek istemeyince yerine asistanını koydu
Zeynep Bastık, oy sırası beklemek istemeyince yerine asistanını koydu
İstanbul'da seçim nedeniyle yollar boş kaldı
İstanbul'da seçim nedeniyle yollar boş kaldı
91 yaşındaki adam, iki kişinin kolunda sandığa gidip oyunu kullandı
91 yaşındaki adam, iki kişinin kolunda sandığa gidip oyunu kullandı
9 yaşındaki Edanur muhtar adayı amcası için oy toplamaya çalıştı
9 yaşındaki Edanur muhtar adayı amcası için oy toplamaya çalıştı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Beykoz'da kullandı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Beykoz'da kullandı