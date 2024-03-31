BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
HABER /  GÜNCEL

Oy kullanmak için gittiği okulda merdivenden düşerek yaralandı

Oy kullanmak için gittiği okulda merdivenden düşerek yaralandı

Erzincan’da bir vatandaş oy kullanmak için gittiği okulda merdivenden düşerek yaralandı.

Abone ol

Olay, saat 13. 00 sıralarında Barbaros Mahallesindeki Osmangazi İlköğretim Okulunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanan bir vatandaş okuldan çıkışta merdivenlerde ayağının takılması üzerine düşerek yaralandı. Okulda görevli kolluk kuvvetlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla vatandaş Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
100 yaşındaki Fadime nine oy kullanmaya oğlunun sırtında gitti
100 yaşındaki Fadime nine oy kullanmaya oğlunun sırtında gitti
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Seçimin en kısa pusulası Şırnak'ta! Sadece 4.5 santimetre uzunluğunda
Seçimin en kısa pusulası Şırnak'ta! Sadece 4.5 santimetre uzunluğunda
Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi kavgaları! Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi kavgaları! Çok sayıda yaralı var
Seçimde oyunu kullanan vatandaşlar soluğu plajda aldı
Seçimde oyunu kullanan vatandaşlar soluğu plajda aldı
Zeynep Bastık, oy sırası beklemek istemeyince yerine asistanını koydu
Zeynep Bastık, oy sırası beklemek istemeyince yerine asistanını koydu
İstanbul'da seçim nedeniyle yollar boş kaldı
İstanbul'da seçim nedeniyle yollar boş kaldı
91 yaşındaki adam, iki kişinin kolunda sandığa gidip oyunu kullandı
91 yaşındaki adam, iki kişinin kolunda sandığa gidip oyunu kullandı
9 yaşındaki Edanur muhtar adayı amcası için oy toplamaya çalıştı
9 yaşındaki Edanur muhtar adayı amcası için oy toplamaya çalıştı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Beykoz'da kullandı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Beykoz'da kullandı
Ambulansla oy kullanacağı okula getirilen kadın: "Devletimizden Allah razı olsun"
Ambulansla oy kullanacağı okula getirilen kadın: "Devletimizden Allah razı olsun"
Giresun’da 95 yaşındaki Emine Nine demokrasi için oyunu kullandı
Giresun’da 95 yaşındaki Emine Nine demokrasi için oyunu kullandı