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Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi kavgaları! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi kavgaları! Çok sayıda yaralı var

 Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 16 kişi yaralandı.

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Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Sultantepe ve Dernek mahallerinde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Olaylarda silahla yaralanan C.A. ve D.A, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Bozova, Harran ve Halfeti ilçelerinde de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 14 kişi yaralandı.

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