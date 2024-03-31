Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da oyunu kullandı "Partimize gerekli desteği verdik" dedi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokulu’nda oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik." dedi.

Abone ol

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Arjantin İlkokulu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile geldi.

Okul bahçesinde vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, "4246" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Kılıçdaroğlu, kabine geçerek oyunu kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.