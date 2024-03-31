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MHP lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı

MHP lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu kullanmak üzere Ankara Anıttepe Ortaokulu'na geldi. Bahçeli'nin kolunun sargılı olduğu görüldü.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Çankaya'da kullandı. Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullanan Bahçeli, akabinde ise kısa bir açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Adaylara başarılar"

Değerli basın mensupları, mahalli idareler seçiminin ilkini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Adaylara başarılar diliyorum. Devletimiz ve milletimiz çin hayırlı olmasını diliyorum. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum. Sonuçları partiden takip edeceğim. Partiye geçiyorum.



Kolundaki sargı dikkati çekti

Geçtiğimiz haftalarda ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme meydana gelen Bahçeli'nin kolunun sarılı olduğu ve yüzünde şişlikler olduğu görüldü.



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