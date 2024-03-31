Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

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Cumhur İttifakı Adayı Turgut Altınok, oyunu Kocatepe İlkokulu 4382 No’lu sandıkta ailesiyle birlikte kullandı.



Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören'de Kocatepe İlkokulu'nda ailesiyle birlikte oyunu kullandı.Altınok oy kullanmasının ardından gazetecilere okul önünde açıklama yaptı.

İşte Altınok'un açıklamasından satır başları;

"Sizlere de çok teşekkür ediyorum. 2,5 aya yakındır birçok arkadaşımızla beraberdik. Kar, soğuk demeden bizimle çalıştınız. Demokrasi herkesin kendi hür iradesinin tecellisidir. Vatandaşımızın iradesine sahip çıkıp, saygı duyacağız. Ankara ülkemizin Başkenti, vitrini ve vizyonu. Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş destanının yazıldığı yerdeyiz şuan. Seçimler ülkemize, Ankara'mıza hayırlı olsun. Kazanan şehirlerimiz olsun. Ankara il teşkilatında seçimleri takip edeceğim."