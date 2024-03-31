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HABER /  POLİTİKA

CHP lideri Özgür Özel oyunu kullandı

CHP lideri Özgür Özel oyunu kullandı

CHP lideri Özgür Özel, memleketi Manisa'da oyunu kullandı. Manisa için 19 aday yarışıyor.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oyunu kullandı. Özel'in seçim sonuçlarını Ankara'dan takip etmesi bekleniyor.

Seçimlere yönelik bir açıklama yapan Özel, "İyi bir pazar diliyorum. Vatandaşlarımız sandık başındalar. Demokrasi şölenine katlı veren herkese teşekkür ediyoruz. Seçim geçmiş süreçlerde elbette siyasi tartışmalar oldu, çok büyük aksilikler olmadan üzücü olaylar olmadan bugüne geldik. YSK'yı takip ediyoruz. Zaman zaman seçimlerde tansiyon yükselebilir herkesi bugün sakinliğini korumasını temenni ediyorum. Elbette sevinç gösterileri olacaktır. Bugün sandıkta belki 20-30 milyon kişiyiz yarın 84 milyon kişiyiz. Seçim geride kalacak önümüze bakacağız" dedi.

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