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Engelli vatandaşlar tekerlekli sandalyeyle oyunu kullandı

Engelli vatandaşlar tekerlekli sandalyeyle oyunu kullandı

İstanbul'da oy verme işlemi sürürken, engelli vatandaşlar da sandık başına gitti. Beşiktaş'ta tekerlekli sandalyeyle oyunu kullanan Emel Sağlamova isimli seçmen, seçim sonuçlarının vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

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Yerel seçimler çerçevesinde İstanbul'da oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, seçmenler sandık başına gitti. Engelli veya yaşlı vatandaşlar da seçme hakkını kullandı. Emel Sağlamova isimli vatandaş ise tekerlekli sandalye ile Beşiktaş Lütfü Banak İlkokulu'na geldi. Sınıfın kapısında bir süre bekleyen Sağlamova, daha sonra 1243 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Ardından konuşan Sağlamova, "Vatana, millete, devlete hayırlı olsun. Buraya gelirken hiç güçlük çekmedim geldim. Çok az bir sıra bekledim" dedi.

Bahçelievler Kudret Saraçoğlu Ortaokulu'na gelen yaşlı bir kadının ise güçlükle merdiveni çıktığı, ardından tekerlekli sandalyeye alınarak oy kullanmaya gittiği görüldü.

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