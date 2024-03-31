BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
HABER /  GÜNCEL

İsmailağa’dan Cübbeli Ahmet’e cevap: “Babamdan intikam almak mı istiyor?”

İsmailağa’dan ‘ihraç’ edilen Cübbeli Ahmet, yayınladığı bir video ile İsmailağa cemaatini suçlamıştı. Cübbeli Ahmet’in suçlamalarına cevap, bizzat hayatını kaybeden eski İsmailağa şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu’ndan geldi: “Cübbeli hoca babamdan intikam almak mı istiyor? Hiç kimse bu yorumu yapmıyor. Bu lafla beraber ihvanı ikiye böldün. Birçok insan cemaatinden koparılmaya mı çalışılıyor?”

Abone ol

İsmailağa Cemaati, 27 Mart’ta sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklama ile cemaatin Cübbeli Ahmet’le hiçbir bağlarının kalmadığını duyurmuştu. Açıklamada Cübbeli Ahmet’in ‘tarikatın mahremini ortaya saçtığı’ ifade edilmişti.

Bu açıklamaya Cübbeli Ahmet uzun bir cevap vermiş ve İsmailağa Vakfı’nın Mahmud Efendi’ye ihanet ettiğini, Mahmud Eren’in tarikatı kendi yetiştirdiği isimler üzerinden ele geçirdiğini, İsmailağa İstişare Heyeti’ni FETÖ’nün kontrol ettiğini ileri sürmüştü.

Cübbeli Ahmet’in bu ithamlarına İsmailağa’dan cevap geldi.

Cübbeli hoca babamdan intikam almak mı istiyor?

İsmailağa Camii hesabından yayınlanan videoda merhum cemaat lideri Mahmud Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet ile ilgili şunları söyledi:

“Cübbeli hoca babamdan intikam almak mı istiyor? Hiç kimse bu yorumu yapmıyor. Bu lafla beraber ihvanı ikiye böldün. Birçok insan cemaatinden koparılmaya mı çalışılıyor? Yanlış yaptılar. Efendi hazretlerini sevdiğini iddia ediyor. Sevdiğini iddia eden insan cemaati kendine mal etmez. Cemaat babamın malıdır. Zorun ne senin? Benim yakınlarından herhangi birisine bir şey olduğu takdirde azmettirici olarak onu göstereceğim.”

Videoda Ahmet Ustaosmanoğlu’nun yanı sıra cemaatin önde gelen isimlerinden Mahmud Seyfettin İnanç ve Mehmet Talu da yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Taliban yönetimi: ABD Afganistan hava sahasını ihlal ediyor
Taliban yönetimi: ABD Afganistan hava sahasını ihlal ediyor
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Çin'den vatandaşlarına peş peşe ABD uyarısı: Hazırlıklı olun!
Çin'den vatandaşlarına peş peşe ABD uyarısı: Hazırlıklı olun!
Bayern Münih'e Dortmund çelmesi! 11 yıl sonra kazandılar
Bayern Münih'e Dortmund çelmesi! 11 yıl sonra kazandılar
İzmir'de 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
İzmir'de 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Trabzon'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Trabzon'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bayraktar TB3'ün 2. prototipi bir testi daha başarıyla tamamladı
Bayraktar TB3'ün 2. prototipi bir testi daha başarıyla tamamladı
Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ilk takım belli oldu
Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ilk takım belli oldu
İsrail ailesini katletti: Bayramı onlarla geçirmek isterdim
İsrail ailesini katletti: Bayramı onlarla geçirmek isterdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok
Gaziantep'te facia: Yakıt tankerinin içinde havasızlıktan öldüler
Gaziantep'te facia: Yakıt tankerinin içinde havasızlıktan öldüler