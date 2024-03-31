İsmailağa’dan Cübbeli Ahmet’e cevap: “Babamdan intikam almak mı istiyor?”

İsmailağa’dan ‘ihraç’ edilen Cübbeli Ahmet, yayınladığı bir video ile İsmailağa cemaatini suçlamıştı. Cübbeli Ahmet’in suçlamalarına cevap, bizzat hayatını kaybeden eski İsmailağa şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu’ndan geldi: “Cübbeli hoca babamdan intikam almak mı istiyor? Hiç kimse bu yorumu yapmıyor. Bu lafla beraber ihvanı ikiye böldün. Birçok insan cemaatinden koparılmaya mı çalışılıyor?”

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İsmailağa Cemaati, 27 Mart’ta sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklama ile cemaatin Cübbeli Ahmet’le hiçbir bağlarının kalmadığını duyurmuştu. Açıklamada Cübbeli Ahmet’in ‘tarikatın mahremini ortaya saçtığı’ ifade edilmişti.

Bu açıklamaya Cübbeli Ahmet uzun bir cevap vermiş ve İsmailağa Vakfı’nın Mahmud Efendi’ye ihanet ettiğini, Mahmud Eren’in tarikatı kendi yetiştirdiği isimler üzerinden ele geçirdiğini, İsmailağa İstişare Heyeti’ni FETÖ’nün kontrol ettiğini ileri sürmüştü.

Cübbeli Ahmet’in bu ithamlarına İsmailağa’dan cevap geldi.

Cübbeli hoca babamdan intikam almak mı istiyor?

İsmailağa Camii hesabından yayınlanan videoda merhum cemaat lideri Mahmud Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet ile ilgili şunları söyledi:

“Cübbeli hoca babamdan intikam almak mı istiyor? Hiç kimse bu yorumu yapmıyor. Bu lafla beraber ihvanı ikiye böldün. Birçok insan cemaatinden koparılmaya mı çalışılıyor? Yanlış yaptılar. Efendi hazretlerini sevdiğini iddia ediyor. Sevdiğini iddia eden insan cemaati kendine mal etmez. Cemaat babamın malıdır. Zorun ne senin? Benim yakınlarından herhangi birisine bir şey olduğu takdirde azmettirici olarak onu göstereceğim.”

Videoda Ahmet Ustaosmanoğlu’nun yanı sıra cemaatin önde gelen isimlerinden Mahmud Seyfettin İnanç ve Mehmet Talu da yer aldı.