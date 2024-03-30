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Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ilk takım belli oldu

Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ilk takım belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden bu sezon düşen ilk takım, Reeder Samsunspor oldu.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden bu sezon düşen ilk takım, Reeder Samsunspor oldu.

Ligin 25. haftasında oynanan maçların ardından 28 puanla son sırada bulunan Samsunspor'un, bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Dün Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 96-58 kaybeden Samsunspor, bugün Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 88-86 yenmesiyle ligde kalma şansını yitirdi.

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