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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde

Seçim çalışmalarının son 2 gününü İstanbul'a ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam namazını Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde kıldı.

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Yerel seçim için sandıklar kuruldu, seçmen oy kullanma saatini bekliyor.

Son 2 gününü İstanbul kampanyasına ayıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Güngören ve Arnavutköy'de İstanbullulara seslendi.

Mitinglerde halka hitap eden Erdoğan, propaganda yasaklarının başlamasıyla birlikte ise iftar programı kapsamında Ayasofya'ya geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada orucunu açarak İstanbullularla bir araya geldi.

Murat Kurum ile birlikte namaz kıldı

İftardan sonra cemaatle birlikte akşam namazını Ayasofya Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesinde son duasını da burada yapmış oldu.

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