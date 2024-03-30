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Dolandırıcılardan seçim tuzağı: Sosyal medyadaki linklere dikkat

Dolandırıcılardan seçim tuzağı: Sosyal medyadaki linklere dikkat

Türkiye yarın sandık başına gidecek. Dolandırıcılar, seçim için sandık başına gidecek vatandaşları hedef alıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, seçimde oy kullanacak vatandaşları oltalama riskine karşı uyardı.

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Türkiye yarın yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy kullanacak vatandaşları oltalama riskine karşı uyardı.

Ofis’ten yapılan açıklamada, sosyal medya platformları veya e-posta hesapları üzerinden e-Devlet Kapısı ismi ve görseli kullanılarak yerel seçimlerle ilgili oltalama faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Seçmen Kaydı Bilgilerini Doğrulama, Seçmen Kaydı Sorgulama veya Oy Kullanacağınız Sandık Değişti gibi başlıklarla e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit ederek size ulaşan kişilere itibar etmemeniz, sizden talep edilen kişisel verilerinizi paylaşmamanız ve iletilen bağlantılara tıklamamanız bilgi ve iletişim güvenliğiniz açısından önem arz etmektedir. Seçmen kaydınız ve bilgileriniz için yalnızca e-Devlet Kapısı (https://turkiye.gov.tr), e-Devlet Kapısı Mobil Uygulaması, https://secmen.ysk.gov.tr, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi (444 9 975) resmi kanallarına başvurunuz.”

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