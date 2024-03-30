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Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'le anlaşma için dört koşul

Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'le anlaşma için dört koşul

İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelen Filistinli gruplar Hamas ve İslami Cihat, İsrail'le anlaşma olabilmesi için dört koşulu hatırlattı. Açıklamada, "Gazze saldırılarının tamamen durması, işgal güçlerinin çekilmesi, yerinden edilmiş kişilerin geri dönmesi ve yardım girişinin kesintisiz olması" talep edildi.

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Filistinli gruplar Hamas ve İslami Cihat, İsrail ile dolaylı müzakerelerin başarıya ulaşması için dört koşulu yeniden hatırlattı. Bu koşulların, yerinden edilmiş insanların Gazze Şeridi'ndeki evlerine dönmesini de içerdiği bildirildi.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ve İslami Cihat Genel Sekreteri Ziyad el-Nakhalah başkanlığındaki bir heyet, dün İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail ile dolaylı müzakerelerin başarılı olabilmesi için şu koşullar öne sürüldü:

"Gazze saldırılarının tamamen durması, işgal güçlerinin çekilmesi, yerinden edilmiş kişilerin geri dönmesi ve yardım girişinin kesintisiz olması."

Açıklamada Filistinlilerin Batı Şeria'daki baskınlar, saldırılar ve Kudüs ile Mescid-i Aksa'daki ihlaller nedeniyle İsrail ile doğrudan çatışma halinde olduğu ifade edildi. Çatışma bölgelerinde "her türlü direniş biçiminin" kullanılması ele alındı.

Ayrıca Gazze'deki durumu halkın iradesi dışında değiştirmeyi amaçlayan her türlü plan ve projenin reddedildiği kaydedildi.

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