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Fatih Altaylı oyunu kime vereceğini açıkladı

Fatih Altaylı oyunu kime vereceğini açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı oyunu mevcut başkan ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na vereceğini açıkladı.

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"Bütün Türkiye’yi, tam yetki ile bir kişiye vermenin sakıncalarını gördük." diyen Altaylı, "Ben her türlü yetkinin bir kişide olmasını hiç doğru bulmam." ifadelerini kullandı.

Altaylı yazısında  favori adaylarını da açıklayarak şu ifadeleri kullandı: 

"İçlerinde en beğendiklerimi sıralamak isterim.

1 numaraya koyacağım isim CHP’nin İstanbul Eyüp Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen oldu.

İkinci favorim CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat.

Üçüncü favori adayım ise CHP Üsküdar adayı Sinem Dedetaş.

Dördüncü favori adayım ise CHP Şişli adayı Resul Emrah Şahan. 

CHP bu kez İstanbul’da bazı yerlerde çok iyi bir kadro sahaya sürmüş, net."

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