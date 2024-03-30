BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
HABER /  GÜNCEL

Hollanda’da kafede tutulan tüm rehineler serbest bırakıldı

Hollanda’da kafede tutulan tüm rehineler serbest bırakıldı

Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede sabahın erken saatlerinde başlayan rehine krizinde 4 rehinenin serbest bırakıldığı ve 1 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Abone ol

Hollanda’nın doğusundaki Ede’de rehine krizi yaşandı. Sabahın erken saatlerinde Ede’de bulunan bir kafede 4 kişinin rehin alındığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis, bölgede bulunan 150 evi tahliye ederken olayın terör bağlantısı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını açıkladı.
Hollanda polisi daha sonra yaptığı açıklamada 3 rehinenin serbest bırakıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti. Bölgede güvenliği arttıran polis bir süre sonra da tüm rehinelerin serbest bırakıldığını ve 1 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da kar manzaralı 32 derece, sahilleri yaza döndürdü
Antalya'da kar manzaralı 32 derece, sahilleri yaza döndürdü
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Murat Kurum'dan yerel seçim açıklaması: "Birilerini süresiz tatile göndereceğiz"
Murat Kurum'dan yerel seçim açıklaması: "Birilerini süresiz tatile göndereceğiz"
Yarısı Bizden Kampanyası’nda ilk ödeme
Yarısı Bizden Kampanyası’nda ilk ödeme
Alanyaspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
Alanyaspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
Deprem uzmanından 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı: "Bölge en tehlikeli olanı"
Deprem uzmanından 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı: "Bölge en tehlikeli olanı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutköy'de konuştu: 'İstanbul 5 yıl daha kaybetmemeli'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutköy'de konuştu: 'İstanbul 5 yıl daha kaybetmemeli'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den seçim sürecinde sağduyu çağrısı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den seçim sürecinde sağduyu çağrısı
Didim’de Mart sonu vatandaşlar denize girdiler
Didim’de Mart sonu vatandaşlar denize girdiler
Asgari ücrete ve emekliye zam gelecek mi? Yılmaz'dan umutlandıran açıklama
Asgari ücrete ve emekliye zam gelecek mi? Yılmaz'dan umutlandıran açıklama
İranlı gazeteci Londra’da evinin önünde defalarca bıçaklandı
İranlı gazeteci Londra’da evinin önünde defalarca bıçaklandı
Kaza yapan adam hafıza kaybına uğradı! "Ben neredeyim, benim eşim kim?"
Kaza yapan adam hafıza kaybına uğradı! "Ben neredeyim, benim eşim kim?"