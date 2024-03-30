Didim’de Mart sonu vatandaşlar denize girdiler

Aydın’ın turistik ilçesi Didim’de hava sıcaklıkları 25 derecenin üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar, Altınkum Plajı’nda güneşlenerek denize girdi.

Abone ol

Didim’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar kendilerini deniz kenarına attı. İlçede hava sıcaklıkları 25 derecenin üzerine çıkarken, vatandaşlar sıcak hava ile birlikte Altınkum Yalı Caddesi’nde güzel havanın tadını çıkardı. Güneşli havayı fırsat bilenler bazı vatandaşlar ise plajda güneşlenirken, bazıları da Didim’in mavi sularında denize girdi.