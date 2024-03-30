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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

THY, İstanbul'da çalıştırmak üzere engelli bireyler istihdam edecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY, İstanbul'da çalıştırmak üzere engelli bireyler istihdam edecek

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da görevlendirmek üzere genç engelli bireyleri işe alacak.

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THY'nin internet sitesinde yer alan ilana göre, şirket, engelli bireylere iş gücüne katılım ve yeteneklerini sergileme fırsatı olarak tam zamanlı iş olanakları sunuyor.

THY'ye iş başvurusunda bulunmak isteyen engellilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olması, adli sicil kaydının bulunmaması gerekiyor.

İstihdam edilecek bireyler, 1994 ve sonrası doğumlu ve lisans mezunu olacak.

Başvuru yapacaklar, en az yüzde 40 ve üzeri engel durumunu gösterir sağlık raporu ibraz edecek.

İşi alımda, çevrim içi İngilizce ve genel yetenek sınavı, video mülakatı, çevrim içi İngilizce mülakatı, kişilik envanteri ve kurul mülakatları aşamaları olacak.

Başvurular, 14 Nisan'a kadar kabul edilecek.

İşe alıma ilişkin detaylı bilgiye, "https://careers.turkishairlines.com/tr-TR/" linkinden ulaşılabilir.

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