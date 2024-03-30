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Park halindeki otomobili içinde bekleyen yolcuyla gasp ettiler!

Park halindeki otomobili içinde bekleyen yolcuyla gasp ettiler!

İstanbul'da bir kişinin markete gitmek için park ettiği ve içinde kız arkadaşının beklediği otomobili gasbettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü'nde M.A.Y'ye ait aracın gasbedildiği ihbarına yönelik çalışma yürüttü.

Alışveriş için geldiği market önünde aracını park eden mağdurun, anahtarı araç içinde bekleyen kız arkadaşına bıraktığını belirleyen ekipler, bu sırada araç başına gelen bir şüphelinin zorla sürücü koltuğuna oturduğu, araç anahtarını zorla aldıktan sonra otomobille kaçmaya başladığı ve araç sürücüsünün arkadaşını da bir süre sonra yolda indirdiğini tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, olaya karışan 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi Esenyurt'ta yakaladı.

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