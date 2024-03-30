İşlenmeyen tarım arazileri üretime kazandırılacak

Aydın’da işlenmeyen tarım arazilerini üretime kazandırmak için sahaya inen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, analiz ve etüt çalışması gerçekleştirdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde tarım arazilerinin daha verimli kullanılması ve kullanılamayan arazilerin de üretime kazandırılması amacıyla oluşturulan yol haritası çerçevesinde Aydın’da da çalışmalar devam ediyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sahaya inen ekipler, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, sınıflandırılması, etüt, analiz ve sınıflama ile ilgili standart oluşturulması, harita ve veri tabanının hazırlanması ve kullanıcıların hizmetine sunulmasına ilişkin çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan analiz çalışmalarının ardından il genelinde işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması sağlanacak.