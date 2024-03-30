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Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) alt limit fiyatları güncellendi 3 Nisan'dan itibaren geçerli olacak

Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) alt limit fiyatları güncellendi 3 Nisan'dan itibaren geçerli olacak

Otoyollar ve köprülerden geçmek için kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özel bir banka müşterileri gönderdiği mesajla alt limitin yeni zamla 100 TL'den 175 TL'ye çıktığını duyurdu.

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HGS alt limit ücretlerine zam geldi. Yeni tarifa 3 Nisan'dan sonra geçerli olacak.

Özel bir bankadan müşterilere gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı: "Değerli Müşterimiz, 1. sınıf HGS ürün/ürünlerinizle gerçekleştireceğiniz otoyol ve köprü geçişlerinizde bakiye yetersizliği yaşamamanız için alt limit ve otomatik yükleme tutarınızın 175 TL altında olması durumunda 03.04.2024 tarihinde 175 TL olarak güncellenecektir."

HGS
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